Lista dos vereadores eleitos em Laurentino-SC nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Laurentino, Santa Catarina, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e a população aguarda para conhecer os novos representantes que ocuparão as cadeiras do Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando na apuração dos dados, e em breve divulgará a lista oficial dos vereadores eleitos em Laurentino. A cidade, conhecida por seu engajamento político, viu uma participação expressiva dos eleitores nas urnas, demonstrando o compromisso da população com o futuro do município.

Conforme os dados preliminares apurados pelo TSE, apresentamos a seguir a tabela com os vereadores que, até o momento, conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Laurentino:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM LAURENTINO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Max Diego UNIÃO 12,83% 663 2 Maicon Schmidt MDB 5,51% 285 3 Marinel Cristofolini MDB 5,22% 270 4 Junior Nardelli PL 5,07% 262 5 Givanildo Caetano MDB 5,05% 261 6 Jose Tognolli UNIÃO 4,99% 258 7 Roberto Bonezzi PRD 4,37% 226 8 Vanildo Pinto UNIÃO 4,02% 208 9 Elaine Lückmann MDB 3,97% 205

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Esse sistema pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. O cálculo considera o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, determinando quantos votos são necessários para que um partido eleja um representante.