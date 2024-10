Lista dos vereadores eleitos em Lajeado do Bugre-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Lajeado do Bugre neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Lajeado do Bugre. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira. Esta norma garante uma representação proporcional dos partidos na câmara municipal.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara de Vereadores de Lajeado do Bugre:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM LAJEADO DO BUGRE

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Kevi PP 12,45% 238 2 Aldemir PP 9,99% 191 3 Maninho PL 8,00% 153 4 Junior Brandão PP 8,00% 153 5 Clodo PT 6,96% 133 6 Sirlane Sir PP 6,49% 124 7 Mario PP 6,17% 118 8 Cacique Adelio PDT 5,07% 97 9 Zinho PDT 4,81% 92

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema de quociente eleitoral leva em conta o desempenho dos partidos como um todo, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, desde que seu partido tenha obtido um melhor desempenho geral.