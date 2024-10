Lista dos vereadores eleitos em Juruti-PA nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Juruti, no Pará, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos para vereadores está em andamento, e a população aguarda com grande interesse para saber quem serão os novos representantes na Câmara Municipal.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelarão em breve quem são os vereadores eleitos em Juruti. A cidade, conhecida por sua rica cultura e tradições amazônicas, viu uma participação expressiva de eleitores nas urnas, demonstrando o forte engajamento cívico da população local.

Conforme os números começam a ser divulgados, já é possível vislumbrar os nomes que provavelmente ocuparão as cadeiras no legislativo municipal. A disputa acirrada entre os candidatos reflete a diversidade de propostas e ideias apresentadas durante a campanha eleitoral, prometendo uma representação variada dos interesses da comunidade jurutiense.

Veja abaixo a lista dos vereadores eleitos em Juruti, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM JURUTI

Posição Candidato Partido % Votos Total Votos 1 Zezé MDB 4,20% 1.365 2 Toró MDB 3,95% 1.283 3 Elivan Rocha MDB 3,66% 1.191 4 Peruano MDB 3,43% 1.114 5 Roberto Andrade PSD 3,22% 1.047 6 Ederlan Tavares PSDB 3,19% 1.036 7 Rogerio Costa PT 3,13% 1.017 8 Glauber Andrade PSD 3,13% 1.016 9 Professora Marlene MDB 2,82% 916 10 Gaby Nunes MDB 2,56% 832 11 Filipe Roberto PSD 2,25% 730 12 Eng Civil Jonesmar Ramos PP 2,17% 706 13 Carlos Alberto UNIÃO 2,02% 656 14 Profª. Valcinete Nunes PSDB 1,59% 517 15 Francinei Andrade REPUBLICANOS 1,57% 512

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo do quociente eleitoral determina quantas vagas cada partido ou coligação terá direito, podendo resultar na eleição de candidatos com menos votos, desde que seu partido tenha alcançado o quociente necessário. Esta regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.