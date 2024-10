Lista dos vereadores eleitos em Júlio de Castilhos-RS nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Júlio de Castilhos – RS, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024.

As urnas se fecharam e agora é hora de conhecer os novos representantes do Legislativo municipal. Os eleitores castilhenses compareceram em peso para exercer seu direito democrático e escolher aqueles que irão representá-los na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos. A cidade está em clima de expectativa para saber quem serão os vereadores que ocuparão as cadeiras do Legislativo.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara de Vereadores em Júlio de Castilhos são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Zé Waihrich PP 10,73% 1.291 2 Drausio Brandão PSB 4,76% 573 3 Lucas Dias PSDB 4,35% 524 4 Adriano Pixulin MDB 4,34% 522 5 Pedro Neto PSDB 3,68% 443 6 Professora Daiane Pigatto PSB 3,45% 415 7 Antoninho Avozani PSB 3,21% 386 8 Dr Basilio PL 2,82% 339 9 Sapinho PSB 2,78% 335 10 Franja MDB 2,58% 310 11 Alice Ribeiro PT 2,29% 275

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais recebidos. O sistema utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.