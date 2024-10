Lista dos vereadores eleitos em Juiz de Fora-MG nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Juiz de Fora enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos estão voltados para a contagem dos votos e a revelação dos novos representantes da cidade. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos dados, que definirão os vereadores eleitos em Juiz de Fora.

A disputa acirrada pela cadeira de vereador na cidade mineira trouxe uma série de candidatos comprometidos com o desenvolvimento local. Os eleitores compareceram em peso às urnas, demonstrando o forte engajamento político da população juiz-forana. Agora, resta aguardar a oficialização dos resultados para conhecer os nomes que irão compor o poder legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Juiz de Fora, de acordo com os dados apurados pelo TSE:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Vitinho PSB 5,37% 14.879 2 Roberta Lopes PL 2,86% 7.924 3 Sargento Mello Casal PL 2,74% 7.590 4 Negro Bússola PV 2,33% 6.451 5 Cida PT 2,12% 5.884 6 Tiago Bonecão PSD 2,09% 5.798 7 Julinho da Ana Padre Frederico PP 2,05% 5.672 8 Zé Márcio Garotinho PDT 2,04% 5.643 9 Cido Reis PC do B 1,99% 5.512 10 Maurício Delgado REDE 1,97% 5.453 11 Juraci Scheffer PT 1,93% 5.353 12 Laiz Perrut PT 1,74% 4.809 13 Dr Antonio Aguiar UNIÃO 1,55% 4.296 14 Pardal UNIÃO 1,55% 4.282 15 Marlon Siqueira MDB 1,43% 3.955 16 Protetora Katia Franco PSB 1,36% 3.778 17 Letícia Delgado PT 1,36% 3.770 18 Joao Wagner Antoniol MDB 1,32% 3.652 19 André Luiz REPUBLICANOS 1,27% 3.525 20 André Mariano PL 1,25% 3.465 21 João do Joaninho PSB 1,10% 3.036 22 Fiote PDT 0,91% 2.530 23 Dr Marcelo Condé AVANTE 0,85% 2.346

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos, pois a distribuição das vagas leva em conta o desempenho dos partidos e coligações como um todo. Essa regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos acaba sendo eleito devido ao desempenho geral de seu partido ou coligação.