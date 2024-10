Lista dos vereadores eleitos em Juazeiro do Norte-CE nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Juazeiro do Norte à medida que se aproxima o fim da votação para as eleições municipais de 2024. Com o encerramento previsto para as 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Juazeiro do Norte. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Juazeiro do Norte tem sido aguardado com grande interesse, especialmente no que diz respeito aos candidatos a vereadores. A disputa acirrada entre os concorrentes reflete o engajamento político da população local, que compareceu às urnas para exercer seu direito democrático. A expectativa é que a divulgação oficial dos eleitos ocorra ainda na noite de domingo, trazendo clareza sobre a nova composição do legislativo municipal.

Conforme os dados apurados pelo TSE, a lista dos vereadores eleitos em Juazeiro do Norte para a legislatura 2025-2028 é a seguinte:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Felipe Vasques AGIR 4,27% 6.670 2 Lukão PSDB 3,80% 5.926 3 Chagas Moura PSD 3,01% 4.692 4 Vinícius Duarte PSD 2,74% 4.276 5 Jullian de Cielio PSB 2,09% 3.263 6 Rita Monteiro PSB 1,86% 2.909 7 Cicinho Cabeleireiro PSD 1,72% 2.689 8 Jacqueline Gouveia PT 1,72% 2.677 9 Capitão Vieira MDB 1,68% 2.614 10 Raimundo Jr MDB 1,67% 2.604 11 Auricelia Bezerra PSB 1,62% 2.526 12 Cleilson Móveis AGIR 1,58% 2.462 13 Rafael Cearense PODE 1,49% 2.319 14 Alexandre Sobreira DC 1,40% 2.184 15 Márcio Jóias PRD 1,23% 1.917 16 Barbosa Neto PT 1,23% 1.913 17 Boaz das Rotatórias PL 1,19% 1.854 18 Professora Pg PODE 1,13% 1.758 19 Vandinho Pereira PP 1,11% 1.738 20 Bilinha PT 0,99% 1.550 21 Badú MOBILIZA 0,97% 1.510

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é baseado no quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre porque as vagas são distribuídas primeiro entre os partidos ou coligações, e depois entre os candidatos mais votados dentro de cada legenda. Essa peculiaridade do sistema eleitoral brasileiro visa garantir a representatividade proporcional dos partidos na câmara municipal.