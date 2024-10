Lista dos vereadores eleitos em Joinville-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Joinville neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Com as urnas fechadas, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Joinville. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, refletindo as escolhas e anseios da população joinvilense.

Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelam uma disputa acirrada entre os candidatos. A cidade, conhecida por seu forte engajamento político, demonstrou mais uma vez a importância do voto consciente na definição dos representantes que ocuparão as cadeiras do legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Confira abaixo a lista completa dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Joinville:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM JOINVILLE

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Wilian Tonezi PL 3,14% 9.323 2 Diego Machado PSD 2,94% 8.719 3 Neto Petters do Novo NOVO 2,56% 7.586 4 Pastor Ascendino Batista PSD 2,32% 6.880 5 Brandel Junior PL 2,30% 6.810 6 Erico Vinicius NOVO 2,25% 6.689 7 Lucas Souza REPUBLICANOS 2,22% 6.584 8 Alisson NOVO 2,18% 6.457 9 Adilson Girardi MDB 2,17% 6.447 10 Mateus Batista UNIÃO 1,92% 5.698 11 Instrutor Lucas PL 1,69% 5.027 12 Kiko da Luz PSD 1,48% 4.402 13 Professora Vanessa da Rosa PT 1,47% 4.366 14 Henrique Deckmann MDB 1,42% 4.223 15 Tânia Larson UNIÃO 1,35% 4.009 16 Pelé MDB 1,17% 3.466 17 Vanessa Falk NOVO 1,14% 3.395 18 Cleiton Profeta PL 1,09% 3.225 19 Liliane da Frada PODE 1,06% 3.136

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Essa característica do sistema eleitoral brasileiro visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas na composição do poder legislativo municipal.