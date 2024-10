Lista dos vereadores eleitos em Jequié-BA nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Jequié, na Bahia, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e a população aguarda com grande interesse para saber quem serão os novos representantes da cidade.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Jequié. A disputa foi acirrada, com diversos candidatos apresentando propostas para melhorar a qualidade de vida dos jequieenses e impulsionar o desenvolvimento local.

Confira abaixo a tabela com os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Jequié:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM JEQUIÉ

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Ramon Fernandes PT 4,48% 4.241 2 Junior Braga PP 3,62% 3.429 3 Duda Simões PSDB 3,18% 3.011 4 Helder da Agrorural PP 3,07% 2.908 5 Bui Bulhões PP 2,94% 2.783 6 Gutinha UNIÃO 2,76% 2.610 7 Marcos do Ovo PV 2,73% 2.583 8 Junior de Marcia de Xexeu UNIÃO 2,68% 2.536 9 Aroldo Brito PP 2,66% 2.519 10 Tinho PDT 2,55% 2.410 11 Soldado Gilvan REPUBLICANOS 2,48% 2.343 12 Matheus Budega UNIÃO 2,47% 2.340 13 Colorido UNIÃO 2,42% 2.295 14 Marcinho de Marino do Táxi SOLIDARIEDADE 2,34% 2.211 15 Ziel Cavalcante REPUBLICANOS 1,96% 1.851 16 Professora Cida PDT 1,37% 1.297 17 Moana Meira PSD 1,32% 1.251 18 André do Sintracal SOLIDARIEDADE 1,24% 1.173 19 Robson Machado MDB 0,94% 892

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com maior número de votos individuais será eleito, pois a distribuição das cadeiras leva em conta o desempenho do partido ou coligação como um todo. Essa regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.