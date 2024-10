Lista dos vereadores eleitos em Jatobá-PE nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Jatobá, no sertão pernambucano, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Jatobá. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Jatobá é aguardado com grande interesse, especialmente no que diz respeito aos candidatos a vereadores. A disputa acirrada entre os postulantes reflete a importância do papel do legislativo municipal na vida cotidiana dos jatobenses. Enquanto os votos são contabilizados, candidatos e eleitores permanecem atentos às atualizações fornecidas pela Justiça Eleitoral.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Jatobá, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Eudes Junior PODE 6,48% 605 2 Nilson do Galo PODE 5,46% 510 3 Toinho de Valú REPUBLICANOS 5,31% 496 4 Eder Rodrigo PSB 5,10% 476 5 Romário de Maria do Bairro PT 4,99% 466 6 Neném do Hospital REPUBLICANOS 4,65% 434 7 Danilo Dantas PSB 4,60% 429 8 Tiago do Moxoto PL 3,89% 363 9 Darinha Pankararu PODE 3,47% 324

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado nas eleições legislativas municipais baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse mecanismo visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas no legislativo municipal.