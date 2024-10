Lista dos vereadores eleitos em Jaraguari-MS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Jaraguari neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Jaraguari, um processo crucial para o futuro político da cidade sul-mato-grossense.

Com a apuração em andamento pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a ansiedade cresce entre candidatos e eleitores para conhecer o resultado das eleições 2024. A definição dos vereadores que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira.

Conforme os dados oficiais divulgados pelo TSE, apresentamos a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Jaraguari:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM JARAGUARI

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Theocir da Farmácia PSDB 9,80% 471 2 Renê PSDB 6,88% 331 3 Peterson Xavier PSD 5,03% 242 4 Maurinho REPUBLICANOS 4,70% 226 5 Prof Dani Martins PP 4,39% 211 6 Áureo Vilela (tuim) PSDB 4,37% 210 7 Joaquim Maciel PSDB 3,60% 173 8 Delson Mina REPUBLICANOS 2,89% 139 9 Givanildo do Ar Condicionado PL 2,87% 138

É importante ressaltar que o sistema de eleição proporcional, baseado no quociente eleitoral, pode resultar em situações onde candidatos com menos votos são eleitos em detrimento de outros com maior votação individual. Isso ocorre porque o cálculo leva em conta o total de votos válidos do partido ou coligação, distribuindo as vagas de acordo com essa proporção. Assim, um partido com muitos votos pode eleger mais de um candidato, mesmo que individualmente alguns tenham menos votos que concorrentes de outras legendas.