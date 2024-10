Lista dos vereadores eleitos em Jaguarão-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Jaguarão neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para o processo de apuração conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 em Jaguarão promete trazer novidades para a Câmara Municipal, com uma renovação parcial dos representantes locais. Os eleitores comparecem às urnas para escolher aqueles que serão responsáveis por legislar e fiscalizar o poder executivo pelos próximos quatro anos, em um exercício fundamental da democracia.

À medida que os dados são processados pelo TSE, a população jaguarense acompanha atentamente a divulgação dos nomes que ocuparão as cadeiras no legislativo municipal. A seguir, apresentamos a lista dos vereadores eleitos em Jaguarão, com suas respectivas informações:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Bebeto Neves MDB 7,07% 1.020 2 Dr Renato PP 6,31% 910 3 Lindolfo Holdefer MDB 3,88% 560 4 Lisandro Lenz PT 3,70% 533 5 Maria Fernanda PT 3,66% 528 6 Fred PSB 3,61% 520 7 Enio Rigatti MDB 3,42% 493 8 Wallison Silva Pinto PDT 3,00% 432 9 Gago PP 2,88% 415

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas a preencher, garantindo assim uma distribuição mais equilibrada das cadeiras entre as diferentes forças políticas.