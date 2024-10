Lista dos vereadores eleitos em Itu-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Itu neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente o resultado das eleições 2024 para vereadores. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e a cidade aguarda com grande interesse a divulgação oficial dos eleitos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O pleito deste ano em Itu foi marcado por uma disputa acirrada entre os candidatos, refletindo o engajamento político da população local. A Câmara Municipal, composta por 13 cadeiras, verá uma nova configuração para os próximos quatro anos, com faces conhecidas e novos nomes prontos para representar os interesses da comunidade ituana.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Itu para a legislatura 2025-2028 são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Moacir Investigador PODE 3,48% 2.881 2 Eduardo Ortiz MDB 3,45% 2.855 3 Neto Beluci REPUBLICANOS 3,29% 2.726 4 José Galvão PL 2,82% 2.337 5 Engenheiro Eduardo Alves PSB 1,67% 1.381 6 Patricia da Aspa PSD 1,59% 1.319 7 Luisinho Silveira Emprega Itu PDT 1,58% 1.307 8 Ana D’ Elboux REPUBLICANOS 1,45% 1.202 9 Elaine do Posto PMB 1,43% 1.186 10 Donizetti André PP 1,40% 1.156 11 Thiago Adautinho PL 1,27% 1.049 12 Rebert do Gas UNIÃO 1,21% 1.005 13 Balbina PP 1,14% 941

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Essa regra visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.