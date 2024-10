Lista dos vereadores eleitos em Itororó-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Itororó neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Itororó. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar o resultado das eleições 2024 em breve.

Enquanto a contagem oficial não é finalizada, especulações sobre os possíveis eleitos circulam pela cidade. A população está atenta aos números que começam a surgir, ansiosa para saber quem serão seus representantes na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos. O clima de expectativa se mistura com a esperança de mudanças positivas para o município.

Os dados apurados pelo TSE indicam que os seguintes candidatos foram eleitos como vereadores em Itororó:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Jucy do Social AVANTE 4,96% 655 2 Valfrido Miranda PSD 4,87% 643 3 Andrea AVANTE 4,72% 624 4 Có PSD 4,60% 608 5 Vadão MDB 3,82% 505 6 Junio Cigano AVANTE 3,48% 460 7 Junior Abdias PSDB 3,25% 429 8 Dr Gustavo PSB 3,13% 413 9 Professor Clecione UNIÃO 3,06% 404 10 Alfredo Ruy PT 2,43% 321 11 Val Sena PSDB 1,88% 248

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema utilizado é o de representação proporcional, que leva em conta o quociente eleitoral. Isso significa que um candidato com menos votos pode ser eleito se seu partido ou coligação obtiver um desempenho melhor no geral. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas a serem preenchidas na Câmara Municipal, o que pode resultar em situações onde a ordem de votação individual não corresponde exatamente à lista final de eleitos.