Lista dos vereadores eleitos em Itiruçu-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Itiruçu neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Itiruçu, que serão responsáveis por representar a população na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O processo de apuração dos votos está sendo realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que utiliza um sistema eletrônico seguro e eficiente para garantir a transparência e agilidade na divulgação do resultado das eleições 2024. A população local está atenta às atualizações, esperando conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Itiruçu são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM ITIRUÇU

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Jairo Ribeiro PP 7,31% 538 2 Agnaldinho UNIÃO 5,84% 430 3 Paulinho PP 5,03% 370 4 Tiaguinho da Rodoviária PT 4,93% 363 5 Jó de Jú PSD 4,92% 362 6 Alexandre Maimone UNIÃO 4,51% 332 7 Tony Anjos PT 3,87% 285 8 Bruno da Lua PP 3,68% 271 9 Mily de Upabuçu AVANTE 3,03% 223

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo leva em conta o número de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, e os partidos ou coligações que atingem esse quociente têm direito a ocupar as cadeiras. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito, caso seu partido tenha alcançado um quociente eleitoral maior.