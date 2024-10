Lista dos vereadores eleitos em Itarana-ES nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Itarana, no Espírito Santo, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, neste domingo de eleições municipais. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Itarana. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal nos próximos quatro anos.

Com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), já é possível conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal. A disputa acirrada demonstrou o engajamento da população local no processo democrático, refletindo a importância do voto para o futuro da cidade.

Os vereadores eleitos representarão os interesses da comunidade itaranense, trabalhando em conjunto com o Executivo para propor e aprovar leis que beneficiem o município. A diversidade de partidos entre os eleitos promete debates construtivos e uma representatividade variada dos diferentes segmentos da sociedade local.

Confira abaixo a lista completa dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Itarana:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Lindomar Ferrari PSB 7,04% 516 2 Edvan Queiroz PP 6,31% 463 3 Sabrina Fiorotti PSB 5,71% 419 4 Ilza Jastrow MDB 5,67% 416 5 Betinho Neumann PSB 3,86% 283 6 Carlos Agner PODE 3,85% 282 7 Mailson Bonatti Alberti PODE 3,82% 280 8 Lusia da Saúde MDB 3,27% 240 9 Mario Kuster PSD 2,81% 206

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta o desempenho dos partidos e coligações, o que pode resultar na eleição de candidatos com menos votos individuais, mas pertencentes a partidos com melhor desempenho geral.