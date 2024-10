Lista dos vereadores eleitos em Itaquaquecetuba-SP nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Itaquaquecetuba neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Itaquaquecetuba. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, refletindo as escolhas e anseios dos eleitores locais.

Conforme os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a lista dos vereadores que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal já foi definida. A disputa acirrada entre os candidatos resultou em uma configuração diversificada, com representantes de diferentes partidos conquistando o apoio popular. A seguir, apresentamos a relação completa dos eleitos, com suas respectivas votações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM ITAQUAQUECETUBA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 David Neto PL 4,96% 8.762 2 Edson Moura PL 2,93% 5.177 3 Xandão PL 2,72% 4.809 4 Dr. Roque PL 2,56% 4.525 5 Lessandra da Paiol PODE 2,55% 4.509 6 Cantor Sidney Santos PL 2,17% 3.829 7 Diego Estilo Raro MDB 2,16% 3.807 8 Maria Cristina Perpetuo PL 2,06% 3.639 9 Cesinha da Associação PL 1,92% 3.384 10 Professor Gilberto Tico PL 1,63% 2.877 11 Fabio do Açougue REPUBLICANOS 1,59% 2.801 12 Arnô Cabeleireiro PL 1,53% 2.709 13 Cowboy Edimar MDB 1,33% 2.348 14 Mané Barranco PSD 1,32% 2.336 15 Luiz Coutinho REPUBLICANOS 1,29% 2.286 16 Colega PSB 1,22% 2.162 17 Professor Francisco PSD 1,22% 2.150 18 Romualdo Tvr PSB 1,17% 2.058 19 Gustavo PT 0,77% 1.361

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema de eleição proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com votação superior. Isso ocorre porque os votos são contabilizados primeiramente para o partido ou coligação, e só depois distribuídos entre os candidatos mais votados dentro dessas legendas. Essa peculiaridade do sistema eleitoral brasileiro visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas no Legislativo municipal.