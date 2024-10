Lista dos vereadores eleitos em Itapuca-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Itapuca neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024 na cidade.

A população de Itapuca está atenta para saber quem serão os nove representantes que ocuparão as cadeiras do Legislativo municipal pelos próximos quatro anos. O pleito deste ano foi marcado por uma participação expressiva dos eleitores, demonstrando o engajamento da comunidade nas decisões políticas locais.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Itapuca para a legislatura 2025-2028 são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM ITAPUCA

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Tulio PP 11,74% 194 2º Douglas Borges PSD 10,16% 168 3º Elizandro Taborda UNIÃO 9,13% 151 4º Pipo Scorsatto UNIÃO 8,47% 140 5º Camila Zanette UNIÃO 8,35% 138 6º Odair Formagini UNIÃO 8,29% 137 7º Antonio Toni PP 6,90% 114 8º Osmar Bedin PSD 6,17% 102 9º Luiz Casagrande PP 5,44% 90

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal.