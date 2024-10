Lista dos vereadores eleitos em Itapoá-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Itapoá neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Itapoá. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) teve início, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

A disputa acirrada pela vereança em Itapoá mobilizou a população local, que compareceu às urnas para escolher seus representantes no Legislativo municipal. O clima de expectativa se intensifica à medida que os primeiros números começam a surgir, delineando o novo cenário político da cidade para os próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Itapoá são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Ademarzinho MDB 4,69% 685 2 Ivan da Luz MDB 3,66% 535 3 Nei do Kalanga MDB 3,14% 459 4 Marta PL 3,11% 454 5 Diego Antunes PL 2,94% 430 6 Valdecir Fofo AVANTE 2,74% 400 7 Jessica Lemonie PL 2,66% 388 8 Marcio Melo PSD 2,38% 347 9 Daniel Weber UNIÃO 2,34% 342

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema de eleição proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse mecanismo visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal, refletindo a vontade do eleitorado de forma mais ampla.