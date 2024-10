Lista dos vereadores eleitos em Itapemirim-ES nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Itapemirim à medida que se aproxima o momento da divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e o anúncio oficial dos vereadores eleitos em Itapemirim.

Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelarão quem serão os representantes do povo na próxima legislatura. A disputa acirrada entre os candidatos manteve os eleitores atentos durante todo o dia de votação, e agora a curiosidade volta-se para saber quem conquistou as tão disputadas cadeiras no Legislativo municipal.

Conforme as informações começam a ser divulgadas, já é possível apresentar a lista dos vereadores que conquistaram o direito de representar a população itapemirinense nos próximos quatro anos. Confira abaixo a tabela com os nomes dos eleitos, seus respectivos partidos, percentual e total de votos recebidos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM ITAPEMIRIM

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Joceir Cabral PRD 4,06% 1.191 2 Leandro Carudo PSD 3,58% 1.050 3 Alcione Amorim PRD 3,35% 982 4 Lenildo Henriques PDT 3,16% 926 5 Brother PSB 3,00% 879 6 Tiago Leal PDT 2,99% 876 7 Estevão Amigo do Coração UNIÃO 2,84% 832 8 Weder PSD 2,69% 789 9 Renildo Nascimento Peçanha UNIÃO 2,57% 754 10 Delsinho do Cartório MOBILIZA 2,56% 749 11 Paulo Neto PODE 2,38% 697 12 Bibico REPUBLICANOS 2,13% 623 13 Lucas do Povo PSD 1,64% 481

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema utilizado é o de representação proporcional, que leva em conta o quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.