Lista dos vereadores eleitos em Itapaci-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Itapaci neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Itapaci, que definirão o futuro político da cidade pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Itapaci está sendo aguardado com ansiedade, enquanto o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realiza a apuração oficial dos votos. A cidade, localizada no interior de Goiás, vive um momento crucial para a definição de seus representantes na Câmara Municipal.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a próxima legislatura em Itapaci são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM ITAPACI

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Ronaldo Paixão MDB 6,64% 776 2 Clemildo da Van MDB 6,46% 755 3 Tiãozinho Rivirão UNIÃO 6,40% 748 4 Dr Guilherme Nunes MDB 6,00% 701 5 Cleber do Nena UNIÃO 5,98% 699 6 Professor Jefferson MDB 5,15% 602 7 Simony da Saúde UNIÃO 5,11% 597 8 Ki Boi MDB 5,10% 596 9 Fabinho da Funeraria PL 4,12% 481 10 Peu do Sindicato UNIÃO 3,71% 434 11 Denilson Lancaster UNIÃO 3,52% 411

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações. Este sistema visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.