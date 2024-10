Lista dos vereadores eleitos em Itajobi-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Itajobi neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Itajobi, que será realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 em Itajobi promete trazer novidades para a Câmara Municipal, com a renovação de parte dos representantes legislativos. A apuração dos votos, conduzida pelo TSE, determinará quais candidatos ocuparão as cadeiras no legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Itajobi, com seus respectivos partidos, percentual e total de votos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Leandro Enfermeiro PL 5,51% 536 2 Bras PSB 3,89% 378 3 Francis PP 3,36% 327 4 Zé Bertim PODE 3,28% 319 5 Helen Temporini PL 3,20% 311 6 Roberto Sperandio PSB 3,07% 299 7 Beto Branco PODE 2,88% 280 8 Bruno Sambrano PL 2,81% 273 9 Kal Sambrano PSD 2,47% 240 10 Valtinho Bazaglia REPUBLICANOS 2,32% 226 11 Rosangela Gomes UNIÃO 1,68% 163

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos, pois o desempenho do partido ou coligação também influencia no resultado final. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho total de sua legenda.