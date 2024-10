Lista dos vereadores eleitos em Itabuna-BA nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Itabuna enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes da população itabunense no Legislativo municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e a cidade aguarda com grande interesse para conhecer os nomes dos vereadores eleitos em Itabuna. A disputa foi acirrada, com diversos candidatos apresentando propostas para o desenvolvimento da cidade e melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Itabuna, com seus respectivos partidos, percentual e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM ITABUNA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Manoel Porfirio PT 3,12% 3.485 2 Erasmo Ávila PSD 2,57% 2.872 3 Wilma PC do B 2,48% 2.770 4 Thales Silva REPUBLICANOS 2,13% 2.381 5 Sivaldo Reis PSD 1,93% 2.157 6 Luiz Junior da Saude PSDB 1,76% 1.967 7 José Carlos da Saúde SOLIDARIEDADE 1,70% 1.896 8 Silas da Saúde PSD 1,45% 1.614 9 Zé Alberto PSB 1,37% 1.527 10 Paulinho do Banco PC do B 1,34% 1.497 11 Ricardo Xavier CIDADANIA 1,32% 1.476 12 Ronaldão REPUBLICANOS 1,26% 1.408 13 Babá Cearense PP 1,23% 1.376 14 Eldon Orêa AVANTE 1,19% 1.330 15 Bruno Bileco PSB 1,18% 1.313 16 Kaia da Saúde PP 1,04% 1.155 17 Denilton Santos AVANTE 1,02% 1.133 18 Danilo da Nova Itabuna UNIÃO 1,01% 1.129 19 Zói Amigo de Itabuna AVANTE 0,99% 1.102 20 Robson Rigaud DC 0,76% 845 21 Delegado Clodovil PL 0,73% 817

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.