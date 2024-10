Lista dos vereadores eleitos em Irani-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Irani, Santa Catarina, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Irani. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com faces conhecidas e possíveis surpresas entre os eleitos.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cresce a curiosidade sobre quem serão os novos representantes do Legislativo municipal. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento político da comunidade e o desejo de mudança expresso nas urnas. Os eleitores demonstraram grande interesse em participar deste importante processo democrático, comparecendo em peso aos locais de votação.

Os vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Irani para a próxima legislatura são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Peres da Saude PSD 5,01% 326 2 Antonio Guareski PP 4,83% 314 3 Wilson Zamarki PP 4,49% 292 4 Bode PSD 4,46% 290 5 Adrian Sganzerla PP 4,46% 290 6 Cleomar Joao Johann PL 4,26% 277 7 Sidiane MDB 4,01% 261 8 Professora Rosemari PSDB 3,60% 234 9 Petry MDB 2,92% 190

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo do quociente eleitoral determina quantas vagas cada partido ou coligação terá direito, podendo resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro mais votado, mas de partido diferente. Este sistema visa garantir uma representação mais equilibrada das diversas correntes políticas no Legislativo municipal.