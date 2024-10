Lista dos vereadores eleitos em Iraceminha-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Iraceminha neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Iraceminha para a próxima legislatura. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar em breve o resultado das eleições 2024 para o legislativo municipal.

Enquanto os cidadãos aguardam os números oficiais, a atmosfera na pequena cidade catarinense é de apreensão e esperança. Os candidatos e suas equipes permanecem atentos, acompanhando de perto cada atualização do sistema de apuração do TSE. A definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira.

Conforme os dados apurados pelo TSE, a lista dos vereadores eleitos em Iraceminha para o mandato 2025-2028 é a seguinte:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Iraci Pasqualotto MDB 10,00% 339 2 Piton PL 8,20% 278 3 Leonir MDB 8,02% 272 4 Fabio Cassanelli PL 7,05% 239 5 Barbosa MDB 6,93% 235 6 Pelé Simionato MDB 6,37% 216 7 Claudir da Rosa PL 6,13% 208 8 Marciano Grooder PL 5,22% 177 9 Sirlene Schneider Vivian PSD 3,75% 127

É importante ressaltar que o sistema de eleição proporcional utilizado para vereadores pode, por vezes, resultar em situações onde candidatos com menos votos são eleitos em detrimento de outros com votação superior. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal. Este método visa garantir uma representação mais equilibrada dos partidos no legislativo local, refletindo a vontade do eleitorado de forma mais ampla.