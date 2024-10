Lista dos vereadores eleitos em Iporá-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Iporá neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos se voltam para a contagem dos votos e a revelação dos novos representantes legislativos da cidade.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cresce a curiosidade sobre quem serão os vereadores eleitos em Iporá. A população está atenta para saber quais candidatos conquistaram a confiança do eleitorado e assumirão a responsabilidade de representar os interesses da comunidade nos próximos quatro anos.

Conforme as informações oficiais divulgadas, apresentamos a lista dos vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Iporá:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Rangel Pimenta PL 5,44% 1.098 2 Dr. Moisés Magalhães AGIR 4,55% 918 3 Keilão do Povão PL 3,29% 663 4 Cássio Lara CIDADANIA 3,02% 609 5 Ricardo Vital PODE 2,71% 546 6 Pirulito Mecanico CIDADANIA 2,53% 510 7 Rafael Cabeleireiro MDB 2,35% 475 8 Samuel Queiroz PL 2,32% 469 9 Viviane Specian PT 2,20% 444 10 Suelio Gomes MDB 2,13% 429 11 Neguim do Ar DC 2,03% 410 12 Dudu da Papelaria AVANTE 1,81% 365 13 Dra Claudia Lima AVANTE 1,73% 349

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é baseado no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre porque a distribuição das vagas leva em conta não apenas a votação individual, mas também o desempenho do partido ou coligação como um todo.