Lista dos vereadores eleitos em Inhuma-PI nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Inhuma neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes do Legislativo municipal para os próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando na apuração dos votos, e a população aguarda com grande interesse para saber quem serão os vereadores eleitos em Inhuma. A disputa foi acirrada, com diversos candidatos concorrendo às vagas disponíveis na Câmara Municipal.

Conforme os dados oficiais divulgados pelo TSE, apresentamos a lista dos vereadores que conquistaram uma cadeira no Legislativo municipal:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM INHUMA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Andréa Alves PP 10,25% 1.122 2 Kassio Leal PSD 7,21% 789 3 Romulo Gonçalves PT 6,12% 670 4 Antonio José PT 5,57% 610 5 Professor Ronaldo PP 5,44% 595 6 Cebinho PSD 4,68% 512 7 Dra Amanda PSD 4,38% 479 8 Luís Alberto PP 4,01% 439 9 Dr. Samuel Leal MDB 3,97% 434 10 Maykon PP 3,81% 417 11 Marcos Antonio MDB 3,75% 410

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos é necessariamente eleito, pois a distribuição das vagas leva em conta o desempenho do partido ou coligação como um todo. Essa regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.