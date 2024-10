Lista dos vereadores eleitos em Indaiatuba-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Indaiatuba neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Indaiatuba. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a atenção se volta para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pela apuração oficial dos dados que revelarão o resultado das eleições 2024 na cidade.

Os eleitores indaiatubanos compareceram em peso às urnas para escolher seus representantes na Câmara Municipal. A disputa acirrada entre os candidatos promete trazer surpresas e definir o futuro político da cidade pelos próximos quatro anos. Enquanto a contagem avança, candidatos e partidos mantêm-se atentos, na expectativa de conquistar uma das cobiçadas cadeiras no Legislativo municipal.

Com base nos dados apurados pelo TSE, apresentamos a lista dos vereadores eleitos em Indaiatuba:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM INDAIATUBA

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Helio Ribeiro MDB 5,04% 6.320 2 Dr Tulio MDB 3,22% 4.045 3 Danilo Barnabe PODE 3,20% 4.018 4 Wilson Índio da 12 PDT 3,04% 3.810 5 Dr. Othniel PDT 2,65% 3.329 6 Leandro Pinto PDT 2,55% 3.204 7 Clélia Santos PP 2,33% 2.920 8 Adalto do Restaurante PP 2,32% 2.910 9 Cebolinha MDB 2,17% 2.721 10 Du Tonin PODE 2,17% 2.718 11 Prof. Sérgio MDB 2,16% 2.710 12 Alexandre Peres PSB 1,60% 2.002

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com votação superior, dependendo do desempenho total do partido ou coligação. Esta regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.