Lista dos vereadores eleitos em Igarapé Grande-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Igarapé Grande neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos se voltam para o resultado das eleições 2024, especialmente no que diz respeito aos novos representantes da Câmara Municipal.

Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelam uma disputa acirrada entre os candidatos a vereadores na cidade maranhense. A população está atenta para saber quem serão os escolhidos para representar seus interesses nos próximos quatro anos, em uma eleição que promete trazer novidades e, possivelmente, algumas surpresas.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Igarapé Grande, com suas respectivas informações:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Rosane do Laio PL 10,03% 716 2 Pedro Cidade PL 9,72% 694 3 Jais PDT 8,82% 630 4 Bega Vieira PL 8,60% 614 5 Dr. Sussmilch PL 8,29% 592 6 Jesus Sampaio PDT 7,35% 525 7 Vanderlei da Vila PDT 6,89% 492 8 Jobim PDT 6,89% 492 9 Galego PDT 6,74% 481

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas a preencher. Assim, um candidato com menos votos pode ser eleito se seu partido ou coligação atingir o quociente necessário, o que explica possíveis "surpresas" no resultado das eleições 2024.