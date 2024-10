Lista dos vereadores eleitos em Ibirité-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Ibirité neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou o processo de apuração dos votos, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

Os olhos da população estão voltados para o resultado das eleições 2024, especialmente no que diz respeito aos novos representantes que ocuparão as cadeiras do Legislativo municipal. A disputa acirrada entre os candidatos promete trazer surpresas e definir o futuro político da cidade pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, já é possível apresentar a lista dos vereadores eleitos em Ibirité. Confira abaixo os nomes dos candidatos que conquistaram uma vaga na Câmara Municipal:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Maicon Vieira PP 3,50% 3.056 2 Thiago Itapoã REPUBLICANOS 3,45% 3.009 3 Vavá PP 3,20% 2.793 4 Carlos do Bote AVANTE 2,49% 2.169 5 Tilelei AGIR 2,05% 1.789 6 Reginaldo do Chande AVANTE 1,99% 1.740 7 Guilherme Araújo PP 1,95% 1.697 8 Professor Wallace Andrade AVANTE 1,92% 1.677 9 Joel Araújo UNIÃO 1,82% 1.590 10 Laércio Dias PDT 1,76% 1.539 11 Beto Alegria REDE 1,71% 1.494 12 Rivaldo Souza AGIR 1,69% 1.474 13 Chico Canoas AGIR 1,63% 1.419 14 Pastor Djalma PSD 1,50% 1.306 15 Neto do Salao NOVO 1,35% 1.179

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado nas eleições municipais pode, por vezes, resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em consideração o desempenho dos partidos e coligações, e não apenas a votação individual dos candidatos.