Lista dos vereadores eleitos em Ibiam-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Ibiam, Santa Catarina, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Ibiam. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

Enquanto os dados são processados, a comunidade local se reúne em pontos estratégicos da cidade, discutindo as possíveis configurações do novo legislativo municipal. As ruas, antes movimentadas por eleitores, agora são palco de conversas animadas sobre as perspectivas para os próximos quatro anos de mandato dos futuros vereadores.

Com a apuração concluída pelo TSE, os nove candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Ibiam foram oficialmente anunciados. Confira a lista completa dos novos vereadores na tabela abaixo:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Jocimar de Oliveira MDB 11,91% 218 2 Cassia Pivetta PP 8,20% 150 3 Clovis Souza MDB 7,10% 130 4 Miguel Felicetti MDB 6,72% 123 5 Eduardo Padilha MDB 6,39% 117 6 José Henrique Neguinho PL 6,01% 110 7 Marcia Gomes PP 5,52% 101 8 Wilmar Scuciato PP 4,92% 90 9 Selmo Laidnes PDT 4,04% 74

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é baseado no quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse método visa garantir uma representação proporcional das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal, refletindo a vontade do eleitorado de forma mais abrangente.