Lista dos vereadores eleitos em Hortolândia-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Hortolândia neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Com as urnas fechadas, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Hortolândia, que será realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 em Hortolândia promete trazer novidades para a Câmara Municipal, com a definição dos 19 vereadores que representarão a população pelos próximos quatro anos. A apuração dos votos está em andamento, e os candidatos, assim como seus apoiadores, permanecem atentos às atualizações do TSE.

Conforme os dados apurados pelo TSE, a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Hortolândia é a seguinte:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM HORTOLÂNDIA

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Nego PSD 3,17% 3.590 2 Derli PC do B 2,69% 3.053 3 Clodoaldo PODE 2,57% 2.916 4 Paulão REPUBLICANOS 2,42% 2.738 5 Dionatan Domingues PP 2,40% 2.724 6 Daniel Laranjeira PSD 2,29% 2.594 7 Edivaldo Araujo PP 2,06% 2.337 8 Luiz Regional REPUBLICANOS 1,89% 2.146 9 Ceará UNIÃO 1,84% 2.081 10 Ananias REPUBLICANOS 1,82% 2.062 11 Régis da Serralheria PSB 1,66% 1.883 12 Sidney Cabrito PSB 1,54% 1.748 13 Cesinha Brasil PSB 1,54% 1.744 14 Zaca REPUBLICANOS 1,54% 1.742 15 Léo do Lm PSB 1,47% 1.663 16 Professora Roberta Diniz PT 1,25% 1.413 17 Clemilton Silva PL 1,21% 1.374 18 Aldemir Clemente PODE 1,18% 1.333 19 Carlão do Nova Europa PV 1,12% 1.271

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos, pois a distribuição das vagas leva em conta o desempenho dos partidos e coligações como um todo. Essa regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho geral de seu partido ou coligação.