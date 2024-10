Lista dos vereadores eleitos em Horizontina-RS nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Horizontina – RS enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024.

As urnas foram fechadas e agora é hora de conhecer os novos representantes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal. O pleito deste ano foi marcado por uma intensa disputa entre os candidatos, que buscaram o apoio da população com propostas para melhorar a qualidade de vida dos horizontinenses.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Horizontina para a próxima legislatura são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Zuleica UNIÃO 11,03% 1.315 2 Cleiton CIDADANIA 5,23% 624 3 Rafa Godoy PDT 4,51% 538 4 Eduardo Maron UNIÃO 3,78% 451 5 Mandioquinha UNIÃO 3,72% 444 6 Pilz PDT 3,72% 443 7 Lucas Stoll PP 3,62% 432 8 Rosane Santos UNIÃO 3,37% 402 9 Professora Ivete Callegaro PDT 3,07% 366

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.