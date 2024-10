Lista dos vereadores eleitos em Heitoraí-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Heitoraí – GO neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024.

Os eleitores de Heitoraí demonstram grande interesse em conhecer os nomes que irão representá-los na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos. A disputa acirrada entre os candidatos manteve a população atenta durante todo o dia de votação, e agora a ansiedade só aumenta com a proximidade da divulgação oficial dos eleitos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Heitoraí são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Luis Paulo UNIÃO 7,90% 297 2 Marciel PP 7,10% 267 3 Poliana Duarte MDB 6,94% 261 4 Bruno Vinícius MDB 6,20% 233 5 Valdivino Torquato PP 6,04% 227 6 Simeão Rezende UNIÃO 5,80% 218 7 Leandro MDB 5,11% 192 8 Luiz Carlos PP 4,55% 171 9 Zé Carlos PP 4,44% 167

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta o número total de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara, distribuindo as cadeiras entre os partidos e coligações. Assim, um candidato com menos votos pode ser eleito se seu partido tiver um desempenho geral melhor, o que explica possíveis surpresas na lista final de eleitos.