Lista dos vereadores eleitos em Guarujá-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores do Guarujá neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Guarujá para a próxima legislatura. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou o processo de apuração dos votos, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para o legislativo municipal.

Conforme os dados apurados pelo TSE, a cidade do Guarujá terá uma nova composição na Câmara Municipal. Os vereadores que ocuparão as cadeiras para os próximos quatro anos foram escolhidos pela população, refletindo as preferências e expectativas dos eleitores locais. A disputa foi acirrada, com candidatos de diversos partidos concorrendo às vagas disponíveis.

Veja abaixo a lista completa dos vereadores eleitos em Guarujá, com suas respectivas informações:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Aparecido Davi REPUBLICANOS 3,12% 5.328 2 Santiago Angelo PP 2,57% 4.383 3 Mario Lúcio CIDADANIA 2,53% 4.322 4 Marcio do Pet Shop CIDADANIA 2,47% 4.226 5 Juninho Eroso PP 2,41% 4.125 6 Andréia Feijó PSB 2,25% 3.838 7 Sergio Santa Cruz CIDADANIA 2,12% 3.629 8 Anderson Bernardes PODE 1,94% 3.310 9 Alexandre Alves PDT 1,84% 3.145 10 Dra Adriana Machado PSD 1,80% 3.071 11 Pedrão PODE 1,61% 2.744 12 Vargas SOLIDARIEDADE 1,53% 2.617 13 Sirana PDT 1,50% 2.559 14 Nego Walter PSB 1,48% 2.522 15 Waguinho Fé Em Deus PRD 1,46% 2.501 16 Michele Freitas PSB 1,41% 2.404 17 Edilson Dias PT 1,23% 2.097 18 Val Advogado PODE 1,18% 2.021 19 Ariani Paz PT 1,08% 1.847

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior. O quociente eleitoral leva em conta os votos válidos e o número de cadeiras disponíveis, garantindo uma distribuição proporcional entre os partidos e coligações.