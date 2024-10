Lista dos vereadores eleitos em Guarani das Missões-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Guarani das Missões neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes da população local.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos votos, e a divulgação oficial dos vereadores eleitos em Guarani das Missões deve acontecer nas próximas horas. A cidade, conhecida por sua rica herança cultural e histórica, aguarda com grande interesse para saber quem serão os escolhidos para representar os interesses da comunidade nos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Guarani das Missões são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM GUARANI DAS MISSÕES

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Sandro Santos PP 7,09% 360 2 Palinski PP 5,95% 302 3 Moises Marczewski PP 5,81% 295 4 Taci MDB 5,48% 278 5 Luiz Antonio Kapron Tonho MDB 4,90% 249 6 Enio Politowski MDB 4,57% 232 7 Egidio Szalanski PSDB 4,55% 231 8 Julinho Minetto PL 4,43% 225 9 Fagner PSDB 3,53% 179

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Este sistema pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. O cálculo leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de cadeiras disponíveis, determinando quantos votos são necessários para eleger um vereador.