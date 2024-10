Lista dos vereadores eleitos em Guaramiranga-CE nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Guaramiranga neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Guaramiranga. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com faces conhecidas e possíveis surpresas entre os eleitos.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cresce o interesse em saber quem serão os novos representantes da cidade na esfera legislativa. Os candidatos e suas equipes estão em estado de alerta, acompanhando de perto cada atualização dos números que definirão o futuro político do município.

Conforme os dados oficiais divulgados pelo TSE, apresentamos a lista dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Guaramiranga:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1º Regis da Linha da Serra PDT 6,83% 406 2º Romario Barrozo PDT 5,52% 328 3º Jerry Souza REPUBLICANOS 5,15% 306 4º Nivea do Neném PODE 5,08% 302 5º Serginho Mesquita REPUBLICANOS 4,90% 291 6º Christian Bezerra PDT 4,24% 252 7º Raul Franco PODE 3,82% 227 8º Ronaldinho PDT 3,62% 215 9º Israel Maximo PSD 3,53% 210

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal.