Lista dos vereadores eleitos em Guabiruba-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Guabiruba neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Guabiruba. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com a possibilidade de renovação ou manutenção de nomes já conhecidos na política local.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam um cenário diversificado na disputa pelas cadeiras do Legislativo municipal. A população está atenta para saber quem serão os novos representantes que trabalharão em prol do desenvolvimento da cidade nos próximos quatro anos. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Guabiruba:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Xande Pereira PP 7,26% 959 2 Vicentini Filho PL 7,23% 955 3 Anderson Cavichioli PP 5,53% 731 4 Ique PSD 5,34% 705 5 Jair Kohler PP 4,72% 623 6 Duda Schweigert MDB 4,31% 570 7 Diego Veneruchi PSD 4,09% 540 8 Professor Freddy Nagel MDB 3,63% 480 9 Justavo PODE 2,51% 331

É importante ressaltar que o sistema de eleição proporcional, utilizado para eleger vereadores, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara Municipal. Esse método visa garantir a representatividade dos partidos de acordo com sua votação total, o que pode levar a resultados que, à primeira vista, parecem contraditórios, mas são fundamentais para o equilíbrio da representação política local.