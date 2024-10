Lista dos vereadores eleitos em Governador Valadares-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Governador Valadares neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Governador Valadares. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a atenção se volta para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pela apuração oficial dos votos e pela divulgação do resultado das eleições 2024.

A cidade mineira, conhecida por sua importância regional, elegeu 21 vereadores para compor a Câmara Municipal nos próximos quatro anos. A disputa acirrada entre os candidatos refletiu o engajamento político da população valadarense, que compareceu em peso às urnas para exercer seu direito democrático.

Confira abaixo a lista completa dos vereadores eleitos em Governador Valadares, com seus respectivos partidos, percentual e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM GOVERNADOR VALADARES

Posição Candidato Partido % Votos Total Votos 1 Roncali da Farmácia PRD 2,31% 3.101 2 Alê Ferraz NOVO 1,98% 2.655 3 Katia do Betinho Detetive PSDB 1,66% 2.220 4 Waguinho DC 1,59% 2.128 5 Jepherson Madureira REPUBLICANOS 1,55% 2.073 6 Jackes Keller PMB 1,42% 1.901 7 Jamir Calili PP 1,38% 1.853 8 Will Sirlei PL 1,36% 1.821 9 Valdivino Lima AVANTE 1,30% 1.739 10 Sandra Perpétuo PT 1,28% 1.714 11 Igor Erick MOBILIZA 1,25% 1.671 12 Ulysses Gomes REPUBLICANOS 1,21% 1.621 13 Ademar do Turmalina MDB 1,09% 1.459 14 Geisa Luana PP 1,05% 1.402 15 Igor Costa UNIÃO 1,05% 1.402 16 Amaral do Povo AVANTE 1,02% 1.371 17 Dandan Cesário UNIÃO 1,02% 1.368 18 Ley do Mãe de Deus PMB 1,00% 1.334 19 Fernanda Braz DC 0,99% 1.322 20 Gilsa Santos PT 0,98% 1.313 21 Gg do Povo DC 0,95% 1.274

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde candidatos com menos votos são eleitos em detrimento de outros com votação superior. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em consideração o desempenho dos partidos e coligações, não apenas a votação individual dos candidatos.