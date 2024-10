Lista dos vereadores eleitos em Governador Edison Lobão-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Governador Edison Lobão – MA neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Governador Edison Lobão. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar o resultado das eleições 2024 em breve.

Enquanto a contagem oficial não é finalizada, especulações sobre os possíveis eleitos circulam pela cidade. A população está atenta para saber quem serão os novos representantes na Câmara Municipal. O sistema de eleição para vereadores segue regras específicas, incluindo o cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em algumas surpresas na composição final dos eleitos.

Com base nos dados preliminares apurados pelo TSE, apresentamos a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Governador Edison Lobão:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM GOVERNADOR EDISON LOBÃO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 André do Lanche PP 6,00% 788 2 Dra. Ziviane Araujo UNIÃO 5,52% 726 3 Michel Moura SOLIDARIEDADE 3,80% 499 4 Alan Enfermeiro MDB 3,77% 495 5 Pé Quente PP 3,65% 480 6 Luciano Soares SOLIDARIEDADE 3,44% 452 7 Junior Moura UNIÃO 3,14% 412 8 Gleison Ibiapino PSD 3,05% 401 9 William da Madeireira PRD 3,02% 397 10 Jonas Cirilo PSB 2,98% 391 11 Lindomar da Educação PSD 2,54% 334

É importante ressaltar que o processo de eleição de vereadores segue regras estabelecidas pelo TSE, baseadas no cálculo do quociente eleitoral. Esse sistema pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Isso explica por que a ordem dos eleitos nem sempre corresponde diretamente ao número de votos individuais recebidos.