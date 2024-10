Lista dos vereadores eleitos em Goiatins-TO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Goiatins neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

Os olhos dos goiatinenses estão voltados para o pleito que definirá os nove representantes que ocuparão as cadeiras do Legislativo municipal pelos próximos quatro anos. A disputa acirrada entre os candidatos mobilizou a população, que compareceu em peso às urnas para exercer seu direito democrático e escolher aqueles que consideram mais aptos a defender os interesses da comunidade.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores que conquistaram a confiança do eleitorado e garantiram uma vaga na Câmara Municipal de Goiatins são:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Mosquitim do Povo PDT 8,91% 652 2 Cesar Oliveira MDB 7,20% 527 3 Murillo Alencar REPUBLICANOS 6,16% 451 4 Modeba da Van SOLIDARIEDADE 5,88% 430 5 Rubens Araújo REPUBLICANOS 5,58% 408 6 Reginaldo Menezes MDB 5,38% 394 7 Josieides Soares SOLIDARIEDADE 4,89% 358 8 Biúla PDT 4,43% 324 9 Enfermeira Lilian Maria REPUBLICANOS 3,69% 270

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, determinando assim a distribuição das cadeiras entre os partidos antes de definir os candidatos eleitos individualmente.