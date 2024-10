Lista dos vereadores eleitos em Goianorte-TO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Goianorte neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Goianorte, aguardando ansiosamente o resultado das eleições 2024.

Com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), já é possível conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos. A disputa acirrada demonstrou o engajamento político da comunidade e a importância do voto consciente para o futuro da cidade.

Confira abaixo a lista completa dos vereadores eleitos em Goianorte, com suas respectivas informações:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Florizete Ribeiro UNIÃO 10,61% 406 2 Cleitin PDT 9,23% 353 3 Professora Laurinda UNIÃO 8,84% 338 4 Neném do Caminhão PDT 7,84% 300 5 Fernando Gomes UNIÃO 7,24% 277 6 Adriel UNIÃO 6,61% 253 7 Raquel Cantuario PDT 6,46% 247 8 Zé da Dinalva UNIÃO 5,73% 219 9 Gordo do Cabajá PDT 5,46% 209

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Este método visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.