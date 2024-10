Lista dos vereadores eleitos em Fundão-ES nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Fundão, no Espírito Santo, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Fundão. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com faces conhecidas e possíveis surpresas entre os escolhidos pela população.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o cenário político local começa a se desenhar. Os candidatos e suas equipes permanecem atentos a cada atualização, enquanto os eleitores buscam informações sobre quem serão seus representantes nos próximos quatro anos. A disputa acirrada reflete o engajamento da comunidade no processo democrático e a importância do voto consciente.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Fundão:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM FUNDÃO

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Tenente Pereira PSB 5,77% 673 2 Marquinhos PSDB 5,15% 601 3 Agnaldo Couto DC 3,82% 446 4 Sandro Lima PSD 3,31% 386 5 Dr Leo DC 3,14% 366 6 Paulinho Cole REPUBLICANOS 3,02% 352 7 Angela Coutinho PSD 2,73% 319 8 Romenique Borges PODE 2,65% 309 9 Vilcimar SOLIDARIEDADE 2,55% 297 10 Xandoca PODE 2,37% 276 11 Sonia Professora PSDB 2,30% 268

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara. Esta regra visa garantir a representatividade dos diferentes grupos políticos, refletindo a vontade popular expressa nas urnas.