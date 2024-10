Lista dos vereadores eleitos em Franca-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Franca neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Franca. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com faces conhecidas e possíveis surpresas entre os escolhidos pelo povo.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cresce a ansiedade para conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras do Legislativo municipal pelos próximos quatro anos. A definição dos vereadores eleitos segue critérios estabelecidos pela Justiça Eleitoral, garantindo a representatividade proporcional dos partidos e coligações.

Confira abaixo a lista completa dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Franca:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Walker Bombeiro da Libras PL 3,35% 5.139 2 Donizete da Farmácia MDB 3,20% 4.908 3 Daniel Bassi PSD 2,82% 4.334 4 Fransergio Garcia PL 2,78% 4.264 5 Claudinei da Rocha MDB 2,21% 3.393 6 Lindsay Cardoso PP 2,04% 3.132 7 Carlinho Petrópolis Farmacia PL 1,93% 2.966 8 Marcelo Tidy MDB 1,92% 2.947 9 Andréa Silva REPUBLICANOS 1,68% 2.582 10 Gilson Pelizaro PT 1,67% 2.560 11 Marco Garcia PP 1,55% 2.380 12 Leandro O Patriota PL 1,53% 2.348 13 Zezinho Cabeleireiro PSD 1,52% 2.333 14 Kaka REPUBLICANOS 1,46% 2.242 15 Marilia Martins PSOL 1,20% 1.846

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Essa metodologia visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas no Legislativo municipal.