Lista dos vereadores eleitos em Foz do Iguaçu-PR nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Foz do Iguaçu neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Foz do Iguaçu. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

Com 15 cadeiras em disputa, a corrida eleitoral foi acirrada, refletindo a diversidade política da cidade. Os candidatos trabalharam arduamente em suas campanhas, buscando conquistar a confiança dos eleitores com propostas para melhorar a qualidade de vida na região. Agora, com as urnas fechadas, resta aguardar a oficialização dos eleitos que representarão a população nos próximos quatro anos.

À medida que os números são processados, começa a se formar o novo cenário político local. Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos, com suas respectivas filiações partidárias e desempenho nas urnas:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM FOZ DO IGUAÇU

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Adriano Rorato PL 2,56% 3.704 2 Paulo Debrito PL 2,45% 3.556 3 Bosco Foz PL 2,28% 3.303 4 Adnan El Sayed PSD 2,17% 3.149 5 Cabo Cassol PL 1,74% 2.520 6 Anice PP 1,65% 2.392 7 Yasmin Hachem PV 1,59% 2.309 8 Soldado Fruet PL 1,50% 2.171 9 Professora Márcia Bachixte MDB 1,43% 2.070 10 Valentina PT 1,41% 2.050 11 Evandro Ferreira PSD 1,39% 2.020 12 Sidnei Prestes MOBILIZA 1,39% 2.013 13 Beni PP 1,37% 1.986 14 Balbinot PSDB 1,34% 1.938 15 Dr Ranieri Marchioro REPUBLICANOS 1,23% 1.780

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, determinando quantos votos são necessários para que um partido ou coligação conquiste uma cadeira. Essa regra pode resultar em situações onde candidatos com menos votos são eleitos devido ao desempenho geral de seu partido ou coligação.