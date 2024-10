Lista dos vereadores eleitos em Figueirópolis-TO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Figueirópolis neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Figueirópolis. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com a renovação de parte dos representantes locais.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos ao cargo de vereador. A cidade, que tem uma população estimada em pouco mais de 5 mil habitantes, demonstrou grande engajamento no processo democrático, com uma participação expressiva dos eleitores nas urnas.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Figueirópolis para a legislatura 2025-2028:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Sanderley Ramos PSD 9,94% 412 2 Mateus Pelizari PDT 7,74% 321 3 Mauricio Moreno REPUBLICANOS 6,44% 267 4 Piqui do Posto UNIÃO 5,65% 234 5 Pebinha UNIÃO 5,38% 223 6 Prof Elias PV 4,39% 182 7 Maria Rosa MDB 4,10% 170 8 Paulo Araujo PL 3,93% 163 9 Silvany Gonçalves PSD 3,26% 135

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O cálculo do quociente eleitoral determina quantos votos são necessários para que um partido ou coligação consiga eleger um representante. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, desde que seu partido tenha atingido o quociente necessário. Essa regra visa garantir a representatividade proporcional dos partidos na Câmara Municipal.