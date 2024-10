Lista dos vereadores eleitos em Ferraz de Vasconcelos-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Ferraz de Vasconcelos neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Ferraz de Vasconcelos. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, refletindo as escolhas da população para os próximos quatro anos.

Com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), já é possível conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal. A disputa acirrada entre os candidatos demonstrou o engajamento político da comunidade e a importância do voto consciente para o futuro da cidade.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Ferraz de Vasconcelos, com suas respectivas informações:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Mineiro MDB 3,12% 2.846 2 Ewerton Inha PODE 2,80% 2.552 3 Nicolas PODE 2,76% 2.522 4 Luiz Tenorio PODE 2,64% 2.412 5 Diego de Souza PL 2,49% 2.277 6 Renatinho Se Ligue PL 2,33% 2.124 7 Eliel Fox REPUBLICANOS 2,23% 2.035 8 Claudio Squizato PV 2,12% 1.936 9 Teteco Alexandro MDB 2,07% 1.894 10 Claudio Ramos PT 1,99% 1.813 11 Osni Pasquarelli Ni PSD 1,97% 1.798 12 Juca do São Judas MDB 1,85% 1.686 13 Neto do Cambiri PSD 1,81% 1.651 14 Neno UNIÃO 1,72% 1.573 15 Ratinho PODE 1,63% 1.492 16 David Junior PP 1,60% 1.457 17 Professora Selma REPUBLICANOS 1,30% 1.189

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta o desempenho dos partidos e coligações, distribuindo as vagas proporcionalmente. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com votação superior, dependendo do desempenho de sua legenda ou coligação.