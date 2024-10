Lista dos vereadores eleitos em Fernandópolis-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Fernandópolis neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024 na cidade.

A disputa acirrada pela cadeira de vereador em Fernandópolis mobilizou a população, que compareceu em peso às urnas para exercer seu direito democrático. Os candidatos, por sua vez, realizaram intensas campanhas nas últimas semanas, buscando conquistar a confiança dos eleitores e garantir uma vaga no legislativo municipal.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Fernandópolis para a próxima legislatura são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Carlos Cabral REPUBLICANOS 3,03% 1.043 2 Gabriel Faria MOBILIZA 2,99% 1.029 3 Janaina Alves Enfermeira PP 2,97% 1.021 4 Sargento Pedroso PL 2,57% 883 5 Daniel da Saúde REPUBLICANOS 2,34% 806 6 Baroni UNIÃO 2,27% 782 7 Daniel Arroio PSD 2,25% 772 8 Rosana Arouca REPUBLICANOS 2,12% 730 9 Lucas Biazotto PL 1,93% 663 10 Afonso Pessutto REPUBLICANOS 1,80% 620 11 Andre do Botiquin PL 1,78% 611 12 Julinho Barbeiro PP 1,58% 544 13 Jeferson da Fef UNIÃO 1,52% 523

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.