Lista dos vereadores eleitos em Faina-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Faina neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Faina, que definirão o futuro político da cidade pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Faina está sendo apurado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que utiliza um sistema eletrônico seguro e eficiente para garantir a transparência do processo eleitoral. A divulgação oficial dos eleitos deve ocorrer nas próximas horas, trazendo alívio para candidatos e eleitores que acompanham atentamente a apuração.

Conforme os dados preliminares divulgados pelo TSE, a nova composição da Câmara Municipal de Faina para a legislatura 2025-2028 já começa a se desenhar. Abaixo, apresentamos a lista dos vereadores eleitos, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM FAINA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Professora Luciana Avelar PDT 7,73% 447 2 Nilton Dego MDB 6,16% 356 3 Dr Luis Carlos PP 6,05% 350 4 Gleice de Araras PODE 5,50% 318 5 Danyela do Salao PP 4,98% 288 6 Sintia Freire PP 3,87% 224 7 Delvania do Vicente MDB 3,37% 195 8 João do Lico PDT 3,20% 185 9 Claudio Noronha PODE 2,70% 156

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado nas eleições municipais pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em consideração o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal.