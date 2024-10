Lista dos vereadores eleitos em Elesbão Veloso-PI nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Elesbão Veloso – PI neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e a população aguarda com grande interesse a divulgação oficial dos vereadores eleitos em Elesbão Veloso.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está responsável pela apuração dos dados, garantindo a transparência e confiabilidade do processo eleitoral. À medida que os números vão sendo computados, cresce a curiosidade sobre quem serão os novos representantes legislativos da cidade para os próximos quatro anos.

Conforme os dados oficiais divulgados pelo TSE, os vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Elesbão Veloso são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM ELESBÃO VELOSO

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Geny Broca MDB 7,10% 811 2 Veim Suprino PP 6,21% 709 3 Tácio Lopes PP 6,10% 696 4 Edi Rufino MDB 5,47% 625 5 Fernando Moura PSD 4,64% 530 6 Laíse Lima Verde PSD 4,64% 530 7 Pará MDB 4,60% 525 8 Cicero do Cabana PT 4,21% 481 9 Valdélia Veloso PT 3,21% 367

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos individuais é eleito. O sistema leva em conta o desempenho dos partidos e coligações, distribuindo as vagas proporcionalmente. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com votação maior, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.