Lista dos vereadores eleitos em Dom Eliseu-PA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Dom Eliseu neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes do povo na casa legislativa local.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e a população aguarda com grande interesse para conhecer os nomes dos vereadores eleitos em Dom Eliseu. A disputa foi acirrada, com diversos candidatos apresentando propostas para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e impulsionar o desenvolvimento da cidade.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Dom Eliseu, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM DOM ELISEU

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Paulo Cesar MDB 3,35% 828 2 Raphael do Tonhão PSDB 3,32% 821 3 Neguinho da Primacol UNIÃO 3,01% 745 4 Robson Oliveira UNIÃO 2,72% 672 5 Prof Clenes Ribeiro PSDB 2,63% 652 6 Claudia Mageveski UNIÃO 2,62% 649 7 Elkmar do Cetede PODE 2,58% 639 8 Cabeça Branca PSDB 2,47% 612 9 Thalles Linhares UNIÃO 2,47% 611 10 Edilson Junior PSD 2,40% 595 11 Luis Lima PL 2,27% 562 12 Irmao Buduia PDT 2,09% 517 13 Kartty Jonnes PP 2,07% 512 14 Vinicius Madeira PT 1,73% 429 15 Fernandão REPUBLICANOS 1,26% 313

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais recebidos. O sistema utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que leva em consideração o número total de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.